Rapinatore romeno arrestato in aeroporto dalla polizia

La polizia di Stato ha arrestato il cittadino romeno Adrian Stefan Ungureanu, eseguendo un ordine del tribunale di Gela che lo ha condannato per i reati di rapina ed estorsione. Ieri la polizia di frontiera in servizio presso l’aeroporto di Catania lo ha bloccato mentre stava per prendere un volo in partenza per Bucarest. Sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in partenza, ma gli operatori, insospettiti anche dal suo atteggiamento, sono riusciti ad identificarlo e catturarlo. A conclusione degli atti di rito, è stato condotto presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania.