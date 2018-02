Consegna della Candelora d'Oro a Rosario Fiorello e Notte bianca dei musei

Questa sera, alle ore 19,30, nella corte di Palazzo degli Elefanti, il sindaco di Catania Enzo Bianco consegnerà la Candelora d’Oro al conduttore televisivo e showman Rosario Fiorello, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

Dopo la consegna della Candelora a Fiorello, il sindaco Enzo Bianco e l'arcivescovo Salvatore Gristina procederanno alla rituale accensione della lampada votiva in onore della Patrona aprendo così ufficialmente il Triduo delle Festività Agatine.

Subito dopo, nella sala Giunta il sindaco Bianco e Fiorello incontreranno i giornalisti. Infine, in piazza Duomo, ci saranno l'omaggio floreale a Sant'Agata da parte dei Vigili del Fuoco, lo spettacolo di videoproiezione ed i fuochi barocchi. L'evento potrà essere seguito in diretta anche attraverso i maxi schermi allestiti in piazza Duomo e in piazza Università.

Per tutta la sera e fino a mezzanotte si svolgerà poi la Notte bianca dei musei e la Notte bianca del commercio, con i musei della città e i negozi del centro storico aperti.