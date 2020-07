Ruba un'auto ma viene segnalato dall'antifurto satellitare, arrestato

E' finito agli arresti domiciliari Alessandro Tricomi, di 34 anni, accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono svolti ieri sera quando alla polizia è arrivata la segnalazione di un furto d'auto giunta da un'azienda di allarmi satellitari. Gli agenti delle volanti sono riusciti così ad intercettare l'auto all'altezza della circonvallazione. Il ladro però non si è dato per vinto e non si è fermato all'alt della polizia cercando la fuga. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato in corso delle Province.

