Ruba la batteria di un'auto in un capannone: denunciato romeno

Una pattuglia della polizia stradale di Catania, durante un normale servizio di vigilanza, passando per la rotatoria del faro Biscari, ha notato un giovane che correva con in mano una vecchia batteria per auto e due cavi elettrici, inseguito da una persona che urlando attirava l’attenzione.

Immediatamente gli agenti hanno proceduto a bloccare il ladro, un giovane cittadino rumeno di vent’anni, S.F. , accertando che lo stesso, poco prima si era introdotto in un capannone vicino, dove si era impossessato di una batteria per automobili.

L’uomo che inseguiva il ladro è stato identificato come proprietario della refurtiva che gli è stata immediatamente restituita. La vittima ha presentato denuncia presso gli uffici della polizia stradale. L’autore del furto, sul quale non gravano precedenti penali, è stato denunciato.