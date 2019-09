Ruba un cellulare e prova il "cavallo di ritorno", arrestato

Aveva rubato un cellulare, strappandolo dalle mani di un ragazzo 24enne di Siracusa, in piazza Borsellino e poi aveva chiesto del denaro minacciandolo e dichiarandosi un "latitante".

Protagonista della vicenda è Luca Vassallo, catanese di 36 anni, che dovrà rispondere del tentativo di estorsione. E' stato beccato dai carabinieri in via Dusmet mentre, con un'altra persona, armeggiava col cellulare appena rubato.

Così i militari, insospettiti dall'atteggiamento, lo hanno fermato e hanno scoperto il furto e il tentativo di estrosione. L’uomo, dopo una notte passata in camera di sicurezza, è stato sottoposto all’obbligo di permanere in casa nelle ore notturne, all’obbligo di firma giornaliero e di permanenza nel comune di residenza, così come deciso dal giudice in sede di udienza di convalida.