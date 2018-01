Ruba al centro commerciale "Porte di Catania": arrestato 36enne

Gli agenti delle volanti ieri pomeriggio sono intervenuti al centro commerciale “Porte di Catania” dove un soggetto era stato sorpreso a rubare un telefonino cellulare. I poliziotti, immediatamente giunti sul posto, si sono accorti che il ladro, con astuzia, aveva disattivato il sistema antitaccheggio in cui era contenuto l’apparecchio telefonico, costituito da un blister in plastica rigida in cui erano state bruciate le cerniere esterne.

L’uomo, Amelio Vito, 36enne pregiudicato con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato e su disposizione del Pm di turno rinchiuso nelle locali camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.