Ruba computer da una scuola: beccato dai carabinieri

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato, sito in via Gramsci e per portare a termine l'atto predatorio, ha forzato un portone della scuola dirigendosi direttamente nel laboratorio informatico, evidenziando una perfetta conoscenza dei luoghi. Il malvivente, però, non ha fatto i conti con il sofisticato sistema d’allarme posto a protezione dell’istituto scolastico, che ha svolto il suo lavoro attivando la chiamata ai carabinieri.

Nel frattempo il ladro, che si era già impadronito di 3 computer portatili e di un lettore DVD, si è dato alla fuga a bordo della sua FIAT Punto posteggiata davanti la scuola, ma i militari con una manovra sono riusciti a bloccare l’auto in fuga ammanettando il Nicosia. La refurtiva è stata riconsegnata alla responsabile dell’istituto scolastico, mentre il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.