Ruba due valigie da una Panda, arrestato

Aveva rubato due valigie da un'auto in sosta in via Cardinale Pappalardo ma è stato beccato dal personale delle Motovolanti della polizia. Così Francesco Timonieri, catanese di 48 anni, è stato arrestato per il reato di furto aggravato.

L'uomo è stato sorpreso mentre armeggiava su una Fiat Panda. Una volta fermato e identificato ha ammesso di aver rubato due valigie. Queste ultime sono state riconsegnate al legittimo proprietario.