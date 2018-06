Ruba cibo e alcolici in un hotel: in manette 49enne

Filippo D'Amico, catanese di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile per furto aggravato. I militari l'hanno sorpreso all'interno dell'hotel "La Ville", in via Claudio Monteverdi e sono intervenuti a seguito di una telefonata del portiere della struttura che nella notte aveva sentito strani rumori.

I carabinieri hanno trovato il ladro nascosto al terzo piano della struttura alberghiera, perquisito è stato trovato in possesso di un cacciavite e di un passamontagna. Il malvivente stava portando via, in sette sacchetti di plastica, alimenti, bevande, alcolici nonché un’ingente quantità di detersivi e materiale utilizzato per le pulizie

La refurtiva del valore di circa 2000 euro è stata restituita alla legittima proprietaria e il ladro è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, in attesa dell'udienza di convalida.