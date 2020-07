Ruba in casa di un poliziotto: identificato e arrestato

La scorsa notte, gli agenti del Commissariato di Caltagirone, con la collaborazione dei militari della stazione dei carabinieri, hanno arrestato il calatino Salvatore Sfragano (del 1975), responsabile di furto. Nella serata di ieri, l’uomo è stato sorpreso dal proprietario di un appartamento, un poliziotto in servizio al commissariato di Caltagirone, il quale facendo rientro nella propria abitazione, si è accorto di due soggetti che erano entrati in casa per rubare. Uno dei due malviventi è stato immediatamente riconosciuto nella persona dell’arrestato e, appena sorpreso dal poliziotto, si è dato precipitosamente alla fuga, insieme all’altro malvivente su cui sono in corso indagini risalire alla sua identità. Nel corso della nottata dunque gli agenti hanno rintracciato lo Sfrangano e, unitamente ai militari dell’Arma che hanno precedentemente ritrovato la sua autovettura, hanno iniziato a perquisirla, rinvenendovi la refurtiva, restituita poi al poliziotto derubato. Pertanto, Salvatore Sfrangano è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio direttissimo.

