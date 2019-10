Ruba da un negozio in via Etnea, fermato da ispettore in pensione

Lo scorso sabato 28 settembre, personale delle Volanti ha arrestato Fabio Vaccalluzzo, catanese di 29 anni, pluripregiudicato, per il reato di furto aggravato.

L’uomo, alle ore 19:15, aveva rubato, con l’aiuto di un complice, 2 valigie da un negozio di via Etnea. Il ladro, tuttavia, è stato inseguito dalla titolare dell’attività commerciale e, successivamente, bloccato da un ispettore della Polizia di Stato in quiescenza, il quale aveva assistito alla scena.

Gli agenti, giunti celermente sul posto, hanno preso in consegna il malfattore.