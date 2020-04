Ruba merce da un negozio, rintracciato dalla polizia riconsegna la refurtiva

Nella giornata di domenica 19 aprile agenti delle Volanti hanno arrestato per il reato di furto aggravato il pluripregiudicato Giovanni Saitta, catanese, del 1987. In particolare, alle ore 2-15 il titolare di un'attività commerciale di via San Matteo, ha notato, tramite il sistema di video sorveglianza, che un furgone bianco stava stazionando dinanzi al suo negozio e, insospettito da ciò, si è recato sul luogo per verificare cosa stesse accadendo. Giunto sul posto, constatato che alcuni individui si erano appena allontanati dalla sua attività dopo aver rubato merce per un valore di circa 12 mila euro. L'uomo ha quindi inoltrato richiesta di intervento numero unico emergenza (112). Le volanti della polizia si sono messe immediatamente alla ricerca dei malfattori e, dopo aver perlustrato a fondo la zona, hanno notato un furgone parcheggiato in località San Pietro Clarenza, con all’interno parte della merce rubata poxo prima. E' statp dunque rintracciato l’intestatario del veicolo il quale, messo alle strette, ha ammesso di essere uno degli autori del furto riconsegnando tutta la refurtiva. L‘uomo è stato condotto in Questura e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

