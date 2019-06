Pregiudicato ruba merce da un furgone, viene scovato dalla polizia e restituisce tutto

Aveva rubato una serie di attrezzature elettroniche da un furgone parcheggiato in viale Ruggero di Lauria e le stava trasportando su un'utilitaria quando è stato raggiunto dalla polizia in via Vittorio Emanuele.

Così C.G.C, di 35 anni pregiudicato sottoposto all’avviso orale per il reato di furto aggravato, è stato denunciato. Una volta bloccata l'auto l'uomo, che ha subito discolpato l'altro passeggero di qualsiasi responsabilità, ha dichiarato di essere l'autore del furto poiché si in una situazione economica difficile.

Così pentito per quanto fatto ha detto agli agenti si sarebbe attivato al più presto per restituire la merce rubata al legittimo proprietario. Dopo essere stato denunciato e rilasciato, C.G.C., ha riconsegnato la restante refurtiva che è stata successivamente restituita dai poliziotti al legittimo proprietario.