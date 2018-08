Ruba a casa di un anziano: indagata badante 59enne

Gli agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno indagato una donna di 59 anni per furto all’interno dell’abitazione dovelavorava giornalmente da 5 anni quale badante/addetta alle pulizie. La vittima, dopo avere notato la sparizione di alcuni oggetti ha cominciato a controllare la donna attraverso un sistema di video sorveglianza all'interno dell'appartamento. Ha riferito più volte di aver visto la badante che ha rubato “cibi, bevande, detersivi e molto altro” e, in un caso, mentre la stessa stava andando via, gli stessi prodotti sono stati trovati persino nella sua autovettura insieme ad una borsa e una tovaglia, anche questa rubata per coprire gli oggetti che la stessa donna aveva riposto sopra il sedile dell’autovettura e anche all’interno del bagagliaio.

Anche il figlio della vittima ha dichiarato di aver subito furti di diversi indumenti. L’attività investigativa effettuata dai poliziotti, ha confermato quanto descritto in denuncia e, infine, è emerso anche che la famiglia dove lavorava detta donna, operando nell’ambito della distribuzione alimentare a livello imprenditoriale, era solita donarle alimenti quali olio, uova, ortaggi e simili.