Ruba specchietti di una "Fiat 500" parcheggiata: in manette sorvegliato speciale

I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato il 30enne Giuseppe Tomarchio, del posto, resosi responsabile del reato di furto aggravato e di violazione della misura delle sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L’uomo infatti, nonostante fosse già gravato dalla misura di prevenzione, aveva deciso di rifornirsi di autoricambi a “costo zero” appropriandosi dei due specchietti retrovisori di una FIAT 500 parcheggiata in via Badia ma, purtroppo per lui, è stato notato dai militari impegnati nella loro costante opera di prevenzione. L’arrestato, al termine delle formalità, è stato posto agli arresti domiciliari.