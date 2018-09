Compie furto in un negozio, esce dalla questura e ruba ancora: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato catanese Gioele Alessio Cocco, per il reato di furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio gli agenti sono intervenuti presso il supermercato Simply di Corso Sicilia, bloccando il ladro che aveva appena asportato della merce per un valore di circa 90 euro. Particolare di rilievo è che il malfattore pochi minuti prima era uscito dagli uffici della questura in cui era stato condotto nel tardo pomeriggio per aver commesso un altro taccheggio presso un' attività commerciale del centro storico e, quindi, denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Si trova ora in carcere.