Ruba un'auto ma un cittadino segnala il furto: arrestato

Gli agenti del Commissariato Borgo-Ognina, ieri 6 maggio, hanno arrestato Gaetano Tomaselli (del 1978), pregiudicato, per il reato di furto aggravato di un’autovettura con la rottura del vetro lato passeggero posteriore. A seguito di una precisa e preziosa segnalazione, giunta da parte di un privato cittadino, i poliziotti sono arrivati sul luogo in tempi rapidi e hanno acquisito elementi utili alll’individuazione del responsabile e si sono messi dunque immediatamente alla ricerca dell’autore del furto, che poco dopo è stato rintracciato e fermato. Si trattava di Gaetano Tomaselli, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che è stato quindi arrestato. Espletate le formalità di rito, Tomaselli è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha fissato il giudizio per direttissima nella giornata odierna.

