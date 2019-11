Ruba un borsone in aeroporto, la polizia l'aspetta al rientro: denunciata

Lo scorso 2 novembre, la polizia ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania una donna, M. L. di anni 28, responsabile di furto di un borsone contenente parecchi oggetti di valore, prevalentemente in oro, avvenuto all'aeroporto di Fontanarossa qualche giorno prima ai danni di un passeggero in procinto di partire per Colonia (Germania).

Più precisamente, ricevuta la denunzia di furto, gli agenti, attraverso approfondite indagini effettuate con l’aiuto dei sistemi di videosorveglianza hanno accertato che il furto era stato portato a segno dalla donna, la quale, dopo aver notato il bagaglio a terra, momentaneamente incustodito, dapprima ha frugato al suo interno e subito dopo se n'è impossessata allontanandosi verso l’uscita, per poi prendere posto su una vettura. Rilevata la targa della vettura, risultata appartenente ad una società di autonoleggi, si è risaliti all’identità dell’intestatario del contratto nonché del secondo conducente ovvero la donna, autrice del furto. Ulteriori indagini facevano si che gli operatori di polizia riuscissero a rintracciare una prenotazione a nome della M. L. che in data 02.11.2019 sarebbe partita da Verona per fare rientro a Catania. Un servizio mirato è stato predisposto nella giornata del rientro della donna, che scesa dall’aeromobile, è stata accompagnata presso l’Ufficio di Polizia dove le veniva chiesto la restituzione dei beni, vistasi scoperta, restituiva il mal tolto. In tale occasione l’autrice del furto è stata indagata in stato di libertà per i reati artt. 624 e 625 c.1 p.6 del C.P.