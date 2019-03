Ruba un giubbotto da "H&M" in via Etnea: fermato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato il 20enne palagonese David Panebianco, ritenuto responsabile di furto aggravato. Superando i sistemi antitaccheggio, il giovane si stava allontanando dall’esercizio commerciale con un giubbotto rubato poco prima dagli espositori, quando, la pattuglia dell’Arma transitando per via Etnea è stata fermata ed avvisata dagli addetti alla vendita, così da poter nell’immediato bloccare ed ammanettare il ladro. La refurtiva è tornata nella disponibilità del negozio, mentre l’arrestato attenderà la direttissima in camera di sicurezza.