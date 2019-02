Ruba un paio d'occhiali in aeroporto, rintracciato grazie alla videosorveglianza

La polizia ha deferito in stato di libertà un uomo, A.S.G. di anni 33 per furto aggravato. Nei giorni scorsi, personale della squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera, in servizio presso l’aeroporto di Catania, a seguito di attività di indagine, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania un uomo responsabile del furto di un paio di occhiali, avvenuto all’interno di un negozio all’interno della sala imbarchi dell’aerostazione.

Più precisamente ricevuta la denuncia di furto, i predetti agenti attraverso approfondite indagini effettuate con l’aiuto dei sistemi di videosorveglianza accertavano che tale reato era stato portato a segno a opera di un uomo, passeggero in partenza per Milano Malpensa. Risaliti alla fisionomia dell’uomo, tramite le immagini e raffronti ai check point, gli investigatori sono risaliti all’identità del passeggero responsabile del reato. A seguito di perquisizione domiciliare disposta dalla locale Autorità giudiziaria, è stata ritrovata la refurtiva e si è proceduto alla denuncia.