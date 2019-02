Ruba uno scooter con l'aiuto di un complice, arrestato 20enne

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Gravina hanno arrestato un 20enne di Catania, poiché ritenuto responsabile di concorso in furto aggravato.

Ieri sera, insieme ad un complice ha rubato uno scooter Honda SH 300 parcheggiato in via Del Campo Sportivo a Mascalucia. Aiutato dal compagno motorizzato, stava scendendo a motore spento per via Gramsci a Gravina di Catania quando i militari di pattuglia, incrociandolo, si sono insospettiti e lo hanno costretto a fermarsi, mentre il complice è fuggito via a tutta velocità.

Accertata la provenienza furtiva del mezzo, i carabinieri lo hanno in arresto. L'uomo in attesa del processo per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.