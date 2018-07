Ruba una valigetta da un'auto e scappa: pregiudicato denunciato

Il pregiudicato T.G è stato denunciato per il reato di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Un agente libero dal servizio, transitando con il proprio scooter per via Etnea, ha notato un individuo che, con fare fulmineo, ha rubato dal cofano posteriore di un’autovettura parcheggiata, una valigetta rigida, per poi darsi a precipitosa fuga.

Il poliziotto, resosi conto dell’avvenuto furto, ha invertito repentinamente la marcia per bloccare l’individuo, inseguito anche dal proprietario dell’autovettura. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento tra i vicoli del centro, percorsi dal fuggiasco nel tentativo di dileguarsi. Il ladro resosi conto di essere inseguito, ha lasciato cadere la refurtiva che è stata recuperata dal proprietario. Nonostante i ripetuti inviti a fermarsi da parte dell'agente, il ladro ha continuato la sua fuga in direzione piazza Cavour, col chiaro intento di far perdere le sue tracce.

La corsa dell’uomo è terminata in piazza Roma, nei pressi del giardino Bellini, dov’è stato bloccato. Con una volante giunta in aiuto, il soggetto è stato condotto negli uffici della Questura di Catania e, su disposizione del Pm di turno denunciato.