Rubano 500 chili di arance: beccati dai carabinieri

I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato i catanesi Giovanni Trifiletti e Gaetano Vasta, rispettivamente di 37 e 23 anni, per furto aggravato. Con l’approssimarsi della maturazione dei frutti, ricomincia purtroppo anche la stagione dei furti dei prodotti agrumicoli nella campagne e pertanto, in ottemperanza delle disposizioni prefettizie impartite in ambito provinciale, i carabinieri hanno attivato uno specifico piano di controllo del territorio. Nella notte di domenica scorsa infatti i militari, transitando per le campagne lungo la starda statale 192, avevano notato a distanza una luce che, stante l’ora, mal si confaceva con il contesto rurale della zona. Avvicinatisi a luci spente all’interno di un agrumeto i militari hanno sorpreso due uomini tra i filari delle piante, mentre con l’ausilio di una lampada stavano depredando gli alberi di una proprietà privata. Immediatamente bloccati, i carabinieri hanno verificato che i due avevano già caricato su una Lancia Y ben 500 chilogrammi di arance, della cui presenza non sapevano dare spiegazione. Per questa ragione i militari li hanno ammanettati. Gli arrestati sono stai posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.