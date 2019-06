Rubano auto a Biancavilla: inseguiti ed arrestati

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato il 22enne Giuseppe Bonanno ed un 17enne, entrambi di Biancavilla e gravati da pregiudizi penali, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. La scorsa notte i due, dopo aver rubato una Fiat Panda parcheggiata in via Gian Battista Vico a Biancavilla, sono stati intercettati dall’equipaggio di una “gazzella” sulla strada statale 284, precisamente all’altezza dello svincolo per Santa Maria di Licodia. Notata l’auto dei carabinieri, i ladri sono fuggiti innescando un inseguimento che si è protratto fino al centro cittadino di Motta Sant’Anastasia, dove sono stati bloccati ed ammanettati. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati sono stati rispettivamente relegati agli arresti domiciliari e nel centro di prima accoglienza per minori di Catania.