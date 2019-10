Rubano auto e iniziano fuga rocambolesca: un arresto e due minorenni denunciati

Concitato arresto dei carabinieri del comando provinciale di Catania. I militari infatti, intorno alla mezzanotte di domenica scorsa, hanno ricevuto disposizioni dalla centrale operativa circa l’intervento da eseguire a seguito dell’avvenuto furto di una Fiat Panda avvenuto nella zona di via Vittorio Emanuele, il cui spostamento, era stato segnalato dall’antifurto satellitare. L’intervento coordinato delle pattuglie ha consentito pertanto di localizzare in corso Indipendenza l’auto rubata il cui guidatore, al fine di sottrarsi all’arresto, ha ingaggiato una vera e propria sfrenata corsa con i militari, mettendo a repentaglio l’incolumità dei passanti e culminata, addirittura, nello speronamento di una gazzella.

La successiva manovra di accerchiamento operata dai carabinieri, però, poneva fine alla sfrenata corsa in via Eugenio Barsanti dove il guidatore nel disperato tentativo di fuga, abbandonata l’autovettura e correndo a perdifiato, è stato placcato ed ammanettato da due militari, tra l’altro infortunatisi lievemente nella corsa. L’uomo è stato così identificato nel 23enne Luigi Sicurella, mentre anche altri due giovani minorenni, di 14 e 17 anni, che erano in sua compagnia all’interno dell’autovettura rubata ma che non lo avevano seguito nel suo tentativo di fuga a piedi, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Al Sicurella, che dapprima era stato trattenuto in camera di sicurezza, in occasione del rito direttissimo è stato imposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.