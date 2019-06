Rubano auto nella notte: incastrati dall'antifurto satellitare

Nella notte odierna, personale delle Volanti ha arrestato Gaetano Spina (del 1978) e Luigi Bongiorno (del 1983), entrambi pluripregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso e Gaetano Spina anche per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Nello specifico, intorno alle ore 04,40, personale delle Volanti è intervenuto, su segnalazione del centro allarmi satellitari, in via dei Mille ove il segnale rilevava la presenza di una Fiat 500 asportata poco prima da via Vittorio Emanuele. Sul posto gli operanti hanno notato due individui che stavano smontando le ruote della Fiat 500- Alla vista degli agenti si sono dati alla fuga per direzioni differenti. Dopo aver iniziato un inseguimento gli Agenti hanno Luigi Bongiorno mentre l’altro soggetto è riuscito a dileguarsi. All’identità di quest’ultimo si è risaliti tramite accertamenti svolti sulla targa dell’autovettura usata dai due pregiudicati, che era accanto alla Fiat 500 rubata ed aveva a bordo due ruote già smontate da quest’ultima. L’autovettura, una Nissan Micra, risultava intestata alla moglie dello Gaetano Gaetano, che annoverava precedenti specifici. Gli operanti si sono recati quindi presso l'abitazione di quest'ultimo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, ed è stato riconosciuto come il soggetto datosi alla fuga e, comunque, ha poi ammesso gli addebiti. I due sono stati condotti in questura, tratti in arresto e, per disposizioni del magistrato di turno, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.