Via Caronda, rubano borsa e computer ad una donna: arrestati

Fabio Maurizio Borzì, pregiudicato 32enne e Fausto Russo, 29 enne, sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato. I due a bordo di uno scooter hanno avvicinato una donna su un'auto e, approfittando della sua distrazione e della scarsa illuminazione stradale le hanno rubato la borsa e il computer portatile riposti sul sedile della vettura.

Sul posto è intervenuta una volante che si è messa alla ricerca dei due ladri, intercettandoli in via Caronda. I malviventi hanno provato inutilmente a scappare e nell'inseguimento hanno provato a liberarsi della refurtiva. Gli agenti li hanno bloccati e perquisiti, trovandoli in possesso della tessera sanitaria e della carta bancomat intestati della vittima. I due sono stati tratti in arresto e gli oggetti rubati sono stati restituiti alla giovane donna.