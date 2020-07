Rubano borsello da un'auto e si danno alla fuga: beccati dai "Falchi"

La polizia ha arrestato i pregiudicati catanesi Sebastiano Rosario Aloisio (del 1978) e Matteo Paratore (del 1995) per rapina impropria. Formula vincente e di fondamentale importanza è stata, ancora una volta, la presenza sul territorio delle pattuglie sia su veicoli con colori d’istituto sia con veicoli civetta. Quest’ultimi consentono di sorprendere gli autori di diversi reati, mentre sono intenti a compierli, e trarli immediatamento in arresto. Nel pomeriggio del 15 Luglio i “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati nella quotidiana attività di contrasto ai reati predatori, hanno arrestato due “specialisti” di furti e scippi su auto in movimento. I due uomini, zio e nipote, sono stati sorpresi mentre stavano sottraendo un borsello da un'autovettura, contenente contanti e documenti, approfittando della distrazione del conducente. Gli operatori della Squadra Mobile sono intervenuti per bloccare i malviventi, ma questi ultimi, nel tentativo disperato di guadagnarsi l’impunità hanno accelerato repentinamente provando ad investire uno dei poliziotti presenti, il quale fortunatamente è riuscito a evitare l’impatto. E' nato quindi un inseguimento culminato nel quartiere Cibali, grazie all’intervento di altre pattuglie dei “Falchi”. E' stata dunque recuperata la refurtiva, successivamente restituita al legittimo prorpietario in sede di formalizzazione della denuncia. Sono in corso diverse indagini su numerosi altri episodi del tutto similari, anche in ragione del fatto che gli arrestati sono considerati dei veri e propri “professionisti “ di questo tipo di crimini. I due malviventi sono stati quindi posti agli arresti domiciliari in attesa di determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

