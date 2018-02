Rubano carburante dai pullman dell’Ast: due arresti, uno è minorenne

I carabinieri di Acireale hanno arrestato due catanesi di 19 e 17 anni, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso. L’equipaggio della “gazzella” li ha sorpresi all’interno dell’area del distributore della Q8 di via Livorno 161 ad Aci Castello, di cui una parte presa in affitto come parcheggio dalla Azienda Siciliana Trasporti, mentre rubavano del carburante dai serbatoi di quattro autobus dell’azienda. Il carburante rubato è stato restituito ad un responsabile dell’ Ast. Il maggiorenne, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari ed il minorenne accompagnato al centro di prima accoglienza per minori di Catania.