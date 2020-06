Rubano cavi di rame dall'ex ospedale Tomaselli: denunciati

Nella giornata di ieri, agenti delle Volanti hanno denunciato per furto aggravato in concorso i catanesi L.D. di anni 36, H.F. di anni 20 e B.S. di anni 34. I tre sono stati sorpresi dai poliziotti in via Santa Sofia, nei pressi dell’ex ospedale Tomaselli, da dove poco prima avevano asportato cavi di rame, per un peso complessivo di 40 chili, trafugati da alcune cabine telefoniche dismesse e situate all’interno del plesso ospedaliero. Per questa ragione i tre individui sono stati identificati e schedati dalla polizia scientifica e denunciati per il reato di furto aggravato.

