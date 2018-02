Rubano oltre 500 chili di cavi di rame: denunciati due pregiudicati

La sezione stradale della polizia etnea lo scorso 17 febbraio ha intercettato in Tangenziale, direzione Messina, una Fiat Punto cava di cavi elettrici. Gli agenti insospettiti dal carico trasportato e dal comportamento del conducente, che ha tentato di sottrarsi al controllo, accelerando bruscamente, hanno inseguito e bloccato al vettura.

Sul mezzo viaggiavavano due cittadini catanesi, P. R. di anni 55 e P.A. di anni 20, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. L'auto era senza assicurazione e carica di 520 chili di rame e di attrezzatura per il trancio dei cavi elettrici. I due quindi sono stati denunciati, i cavi sono stati sequestrati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria. per l’accertamento della provenienza e la successiva restituzione ai proprietari.