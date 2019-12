Rubano dolci e alcolici al supermercato: beccati dai carabinieri

I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato il 44enne Marcello Santitto e la 35enne Grazia Simona Nicolosi, entrambi di San Giovanni La Punta, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Grazie ad una segnalazione telefonica pervenuta al 112, i militari di pattuglia sono intervenuti empestivamente nei pressi del supermercato della catena Conad di via Marchesana bloccando la coppia che cercava di guadagnarsi la fuga con della merce (prodotti dolciari ed alcolici) appena rubata dagli scaffali dell’esercizio commerciale. La refurtiva è stata restituita al responsabile del punto vendita, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.