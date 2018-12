Rubano oltre 900 euro di merce all'Ikea: arrestati e rilasciati

Nella serata di ieri la polizia ha arrestato G.Mangiavillano, 48 anni e C. Incorvaia, 58 anni per furto aggravato in concorso. Intorno alle 18.30 gli agenti delle volanti, a seguito di una segnalazione, si sono recati nel centro commerciale Ikea, dove una guardia giurata addetta alla vigilanza aveva appena bloccato i due che, avevano rubato merce di vario tipo del valore complessivo di 924,62 euro. Dei fatti è stato informato il Pm di turno che ha convalidato l’arresto e poi disposto l'immediata liberazione dei due ladri.