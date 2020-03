Pescati dai frati mentre rubano le offerte alla Madonna: finiscono in manette

I carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania hanno arrestato il 46enne Antonino Miraglia e la convivente Grazia Nicolosi di 47 anni, entrambi catanesi. I due dovranno rispondere di furto aggravato e di danneggiamento: aveva forzato tre cassette del Santuario della Madonna di Valverde per rubare le offerte dei fedeli ma sono stati pescati dai frati che li hanno affrontati. Così sono subito accorsi i carabinieri che hanno bloccato la coppia di

malviventi e recuperato l’intera somma rubata, equivalente a 110 euro. I due sono stati denunciati, ovviamente, anche per la violazione dell’art.650 del c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) in riferimento alle recenti norme emanate dal governo in materia di contenimento del virus covid-19.

