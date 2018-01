Rubano oltre 300 batterie industriali e scappano: tre denunciati

A causa di recenti furti di batterie industriali, utilizzati dal gestore della rete ferroviaria nazionale per garantire il funzionamento dei passaggi a livello in caso di interruzione dell’energia elettrica, la polizia ferroviaria ha avviato, in collaborazione con il presidio di Protezione aziendale del gruppo R.F.I., una serie di controlli mirati. Proprio durante un servizio effettuato nei giorni scorsi, la polizia giudiziaria della sezione ferroviaria di Catania, in prossimità della stazione di Bicocca, ha controllato un autocarro con tre persone a bordo che marciava lentamente a causa dell’evidente carico trasportato, anche evidenziato dallo schiacciamento degli pneumatici. In effetti, all’interno del cassone del Fiat Daily Iveco, erano accatastate 310 batterie al piombo, alcune di grosse dimensioni, altre leggermente più piccole.

I tre occupanti, tutti palermitani, sono stati identificati per B.G. di anni 27; P.G. di anni 23 e C.G. di anni 26, con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli immediati accertamenti hanno permesso di stabilire che 70 batterie erano di proprietà di rete ferroviaria italiana e 45 erano di proprietà dei gestori telefonici WindTre e Vodafone, essendo state trafugate dai ripetitori: tutte sono state restituite ai proprietari. Per le altre batterie industriali trovate, sono ancora in corso accertamenti allo scopo di verificarne la proprietà.

Ultimati gli accertamenti e le indagini, i tre soggetti, essendo emerse gravi responsabilità penali per il reato di ricettazione e per reati ambientali, sono stati denunciati alla Procura. Chi avesse subìto un furto di batterie industriali, del tipo di quelle sequestrate e mostrate in foto, potrà rivolgersi alla sezione polizia ferroviaria di Catania (tel. 0957349511), per il riconoscimento e l’eventuale restituzione, portando la denuncia di furto al seguito.