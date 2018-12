Rubate le stelle di Natale della Cattedrale di Sant'Agata

Qualcuno ha portato via venti stelle di Natale, poste a dimora nelle aiuole della Cattedrale di Sant'Agata. Erano state donate alla diocesi pochi giorni fa. A dare notizia del furto è la pagina Facebook della Basilica di Catania. La notizia ha suscitato un'ondata di indignazione tra i cittadini e tra i fedeli, attoniti per il gesto sacrilego e per il valore economico delle piante, stimato in meno di 50 euro.