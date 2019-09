Rubava corone e fiori dall'obitorio per rivenderli abusivamente, arrestato

Stazionava nei pressi dell'obitorio in attesa delle salme e attendeva il momento giusto per rubare i fiori, in particolare cuscini, corone, copri bara. Gli agenti della polizia lo hanno beccato mentre "depredava" due salme appena arrivate.

Dagli accertamenti compiuti dagli agenti è emerso che l'uomo aveva un preciso modus operandi. Rubava i fiori e gli addobbi e li riponeva a bordo del suo veicolo, privo di assicurazione e revisione, per poi trasportarli all’interno della sua attività commerciale abusiva di deposito e rivendita fiori situata proprio innanzi al cimitero.



Non solo, l’immobile dove è allestita l'attività, privo di regolare contratto di locazione, era anche allacciato abusivamente alla rete Enel. Inoltre l'uomo percepiva anche indebitamente il reddito di cittadinanza per una cifra di 900 euro al mese.

Alla luce dei fatti e a seguito delle denunce sporte dai parenti dei defunti la polizia ha proceduto alla restituzione dei fiori rubati, visto che altre composizioni erano già state private dei fiori e messi dal malfattore nella cella frigorifera.

L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato per furto aggravato degli addobbi floreali, furto aggravato di energia elettrica, truffa aggravata per il conseguimento del reddito di cittadinanza. Gli sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e gli è stato sequestrato anche il veicolo.

Infine durante l’attività di polizia, è stato indagato per truffa aggravata per il conseguimento del reddito di cittadinanza, un dipendente non in regola di un’agenzia funebre che aveva appena trasportato una delle salme in obitorio che aveva subito il furto degli addobbi da parte del rivenditore abusivo.