Ryanair cerca nuovo personale, a Catania "recruiting day" il 12 dicembre

Ryanair, in collaborazione con Crewlink, ha avviato la campagna di recruiting per la ricerca di nuovi assistenti di volo. Le selezioni si svolgeranno anche a Catania il prossimo 12 dicembre. E' necessario avere il passaporto europeo, altezza minima di 157 centimetri e massima 188, 18 anni compiuti, ottima conoscenza dell'inglese, saper nuotare almeno 25 metri senza aiuti, flessibilità a turni, carattere amichevole e passione per i viaggi.

I candidati selezionati dovranno partecipare ad un corso di formazione gratuito per il personale di bordo. I partecipanti riceveranno una indennità giornaliera di 28 Euro. Il percorso formativo avrà una durata di 6 settimane e, al termine dello stesso, coloro che avranno superato positivamente il training verranno assunti. Inoltre, chi completerà il training e verrà confermato riceverà subito un premio di 750 Euro.



Queste le date per le selezioni in tutta Italia:

Piemonte – Torino, 14 novembre 2018;

Sicilia – Catania, 21 novembre 2018;

Lazio – Roma, 21 novembre 2018;

Lombardia – Milano e Bergamo, 23 novembre 2018;

Toscana – Pisa, 28 novembre 2018;

Abruzzo – Pescara, 28 novembre 2018;

Sicilia – Palermo, 29 novembre 2018;

Lazio – Roma, 5 dicembre 2018;

Puglia – Bari, 6 dicembre 2018;

Campania – Napoli, 6 dicembre 2018;

Sicilia – Catania, 12 dicembre 2018;

Emilia Romagna – Bologna, 13 dicembre 2018;

Lombardia – Milano e Bergamo, 13 dicembre 2018.