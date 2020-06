Sac, approvato bilancio 2019: "Utile di oltre 11 milioni di euro"

L’assemblea dei soci di SAC spa, nel corso della seduta odierna, ha approvato il bilancio 2019, che si è chiuso con un utile di esercizio di 11,387 milioni di euro al netto delle imposte, confermando l’ottimo risultato dell’anno precedente. L’Ebitda (margine operativo lordo) si attesta a 30,165 milioni di euro, in crescita del 15%. Il valore della produzione è di 88,966 milioni di euro, in crescita del 13%. Nel corso del 2019, SAC Spa ha effettuato investimenti in autofinanziamento per 7,102 milioni di euro, così ripartiti: Piani di sviluppo: 463.251 euro Interventi terminal: 1.332.035 euro Interventi Infrastrutture di volo: 16.594 euro Interventi impianti e mezzi: 1.770.428 euro Interventi viabilità: 2.146.597 euro Edifici vari: 26.000 euro Interventi vari e di manutenzione straordinaria: 1.346.636 euro.

Rusultati economici e infrastrutturali nel triennio 2017-2019

Investimenti. Il valore complessivo degli investimenti nel triennio 2017/2019 è pari a 23.294.710 milioni di euro, in autofinanziamento, così suddivisi. Piani di sviluppo: 1.034.738 euro Interventi terminal: 4.421.844 euro Interventi infrastrutture di volo: 418.695 euro Interventi impianti e mezzi: 5.889.157 euro Interventi viabilità (inclusa l’acquisizione dell’area ex campo sportivo): 8.877.967 euro Edifici Vari: 30.154 euro Interventi vari e di manutenzione straordinaria: 2.622.154 euro “L’esercizio 2019 si è chiuso con numeri ottimi – commenta l’amministratore delegato di SAC, Nico Torrisi. Numeri che, sommati a quelli del biennio precedente, hanno generato una liquidità tale da consentirci di affrontare il drammatico anno in corso con una consistente riserva, che ci permetterà di contenere i danni causati dall’emergenza sanitaria mondiale. Sottolineo la sensibilità dei soci SAC, che ringrazio, perché, condividendo il progetto industriale di questa governance, hanno destinato gli utili a riserva, piuttosto che richiederne la distribuzione”. Nel dettaglio: Nel corso del 2019 sono stati effettuati numerosi interventi atti a migliorare la fruibilità del terminal da parte dei passeggeri e il comfort in aerostazione.

In particolare, gli interventi principali sono stati: - Installazione di due ascensori di cui uno a servizio dei PRM al fine di migliorare la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità, rendendo più efficiente le fasi di imbarco degli stessi. - Realizzazione nuova sala PRM Airside, che permetterà una più agevole movimentazione dei passeggeri, sia in partenza che in arrivo. - Realizzazione nuova sistema di wayfind. Nel 2019, è continuato l’aggiornamento di tutta la segnaletica aeroportuale all’interno dei terminal. La vecchia segnaletica statica è stata sostituita da un sistema di wayfinding digitale. Anche la segnaletica relativa ai voli, sia in landside che in airside, è stata aggiornata con le più moderne tecnologie. - Riqualifica Uffici Direzionali / COE. Nel 2019 è stato realizzato il nuovo COE (Centro Operativo di Emergenza), presso gli uffici direzionali del sesto piano. - Sistema riconoscimento facciale. Al fine di migliorare la sicurezza dell’aerostazione, in alcune zone sensibili è stato installato un sistema di riconoscimento facciale per impedire l'accesso di personale non autorizzato. Tale sistema, direttamente sotto controllo della “Control Room”, permette una vigilanza attiva e dinamica delle persone che accedono in aree sensibili migliorando notevolmente la sicurezza aeroportuale. - Realizzazione del Parcheggio P6 nell’area ex Campo sportivo Goretti.