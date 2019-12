Sac, i numeri del 2019: destinazioni e compagnie

Il 2019 si chiuderà con una crescita di passeggeri del 2,87 per cento rispetto all’anno precedente. Di questi, i nazionali restano invariati, mentre quelli internazionali aumenteranno dell’8,7 per cento rispetto all’anno precedente. A essere cresciuta a doppia cifra è la percentuale di passeggeri provenienti da paesi extra UE che hanno raggiunto il 34,30 per cento. Di questi, quelli di provenienza Ue sono aumentati del 6,6%.

Rotte e destinazioni

Nel 2019 Roma, con circa con circa 1.832.500 passeggeri, si attesta come meta più trafficata a livello nazionale; Malta, con con circa 308.892 passeggeri per quanto riguarda le rotte internazionali Ue e Istanbul, con 83.534 passeggeri, per il comparto extra UE. Il giorno più trafficato è stato (tra arrivi e partenze), il 21 luglio 2019, con 41.030 passeggeri; per le partenze è stato il 23 agosto 2019, con 21.688 passeggeri e, per gli arrivi, è stato il 9 agosto 2019, con 21.594 transiti.

I numeri dell'aeroporto di Catania

23 Destinazioni nazionali Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Firenze, Genova, Lampedusa, Milano LIN, Milano MPX, Napoli, Olbia, Pantelleria, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona.

57 destinazioni internazionali - Amburgo, Amsterdam, Atene, Barcellona, Basilea, Berlino SXF. Berlino TXL, Bordeaux, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Colonia, Copenaghen, Cracovia, Dubai, Dublino, Düsseldorf, Eindhoven, Francoforte, Ginevra, Helsinki, Iasi, Istanbul, Katowice, Lione, Londra LGW, Londra LTN, Lussemburgo, Madrid, Malta, Manchester, Marrakech, Marsiglia, Mosca DME, Mosca SVO; Mosca VKO, Monaco, Nantes, Nizza, Oslo, Parigi CDG, Parigi ORY, Praga, Riga, San Pietroburgo, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Stoccolma, Tel Aviv, Tolosa, Valencia, Varsavia, Vienna, Zurigo.

16 charter Belgrado, Birmingham, Bratislava, Gutenberg, Heraklion, Kiev, Lille, Lisbona, Lourdes, Malaga, Metz, Poznan, Rhodi, Rpstock, Sharm El Sheik, Spalato.

10 gli hub direttamente collegati con Catania: 2 nazionali, Milano Malpensa e Roma Fiumicino e 8 internazionali Londra, servita da easyJet, British Airways e Norwegian Parigi, servita da Air France e easyJet Francoforte, servita da Condor, Ryanair e Lufthansa Monaco, servita da Condor Flugdienst e Eurowings Amsterdam servita da KLM, easyJet, Transavia Madrid servita da Norwegian, Iberia, Ryanair Istanbul servita da Turkish Airlines Dubai servita da flydubai.

63 compagnie aeree Aegean Airlines, Aer Lingus, Air Arabia Maroc, airBaltic, Air France, Air Italy, Air Malta, Air Nostrum, AlbaStar, Alitalia, AlMasria Airlines, Arkia, Austrian Airlines, Bue Air, Bulgarian Air Charter, Buzz, Condor Flugdienst, Corendon Airlines, Danish Air Transport, Easy Jet, easyJet Europe, Edelweiss, El Al, Enter Air, Europe Airpost, Eurowings, Finnair, flydubai, Iberia, Israir Airlines, D.A.T., TUI fly Belgium, Jet Time, Royal Flight, KLM, Laudamotion, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Luxair, Neos Air, Norwegian Air International, Norwegian Air Shuttle, Pobeda, Ryanair, S7 Airlines, Scandinavian Airlines, SkyUp, Swiss Airline, Trade Air, Transavia, Transavia France, Travel Service, Smartwings Poland, Tunisair Espress, TUIfly Nordic, Turkish airlines, Volotea, Vueling, Wizz Air, Yakutia.