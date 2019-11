Sac, Maria Elena Scuderi si insedia nel consiglio d'amministrazione

SAC comunica che, stamani, in occasione del CdA della società di gestione dell’Aeroporto di Catania, si è insediata la consigliera di amministrazione Maria Elena Scuderi. L’avvocato Maria Elena Scuderi è stata votata dall’Assemblea dei soci in sostituzione della dimissionaria Daniela La Porta. “Sono onorata – commenta la consigliera Scuderi – di aver ricevuto l’incarico di consigliere di amministrazione della SAC che intendo svolgere in sinergia e continuità con le strategie societarie”.