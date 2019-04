Sac, nuova governance: Gambuzza presidente, riconfermato Torrisi

L’assemblea dei soci di SAC spa ha eletto la nuova governance dell’Aeroporto di Catania. Dopo tre anni, cambiano parzialmente i vertici della società di gestione dello scalo etneo, con una nuova composizione del consiglio di amministrazione che vede la riconferma dell’amministratore delegato. Nico Torrisi, che guida la SAC dall’ottobre 2016, ha infatti ottenuto nuovamente la fiducia dell’intera assemblea, che lo ha confermato ai vertici dell’aeroporto di Catania. Sono stati eletti all’unanimità, da tutti i soci, anche il nuovo presidente, Sandro Gambuzza, già ai vertici della Camera di Commercio di Ragusa e i consiglieri di amministrazione Fabio Scaccia, imprenditore del settore farmaceutico e Giovanna Candura, già assessore regionale all’Industria e commissario della Camera di Commercio di Caltanissetta. Riconfermata anche la consigliera Daniela La Porta.

La nuova governance

All’Assemblea dei soci che ha eletto il nuovo CdA e votato il bilancio di esercizio 2018 erano presenti Pietro Agen (Presidente della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia), il sindaco di Catania Salvo Pogliese (anche nella veste di sindaco della Città Metropolitana) e Giovanni Perino (in rappresentanza dell’Irsap). Per il Consiglio di Amministrazione erano presenti il presidente Daniela Baglieri, l’Amministratore Delegato Nico Torrisi e i consiglieri Daniela La Porta, Rosario Dibennardo e Giovanni Vinci. Hanno partecipato anche i membri del Collegio sindacale.

Il nuovo CdA di SAC è quindi così composto: Sandro Gambuzza – presidente, Nico Torrisi – amministratore delegato, Giovanna Candura – consigliere, Daniela La Porta – consigliere, Fabio Scaccia – consigliere.

Questi invece i nomi del nuovo collegio sindacale: presidente: Silverio Ianniello designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Salvatore Maurizio Dilena designato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Carmelina Volpe designata dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. In occasione del rinnovo della governance SAC, la presidente uscente Daniela Baglieri ha voluto commentare i tre anni di mandato appena conclusi. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti, indistintamente, per aver supportato in questi anni le attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione e per aver contribuito, ognuno nell'ambito del proprio ruolo, al raggiungimento di importanti risultati – ha detto. Risultati che non sarebbero stati possibili senza la dedizione e la professionalità di tutti coloro che lavorano in aeroporto. Personalmente, chiudo questo triennio con un bilancio positivo”.

Curriculum presidente e amministratore delegato

Il presidente Sandro Gambuzza. Nato a Scicli il 25 aprile del 1962. Imprenditore nel settore agricolo, dal 2011 al 2012 già presidente della Camera di Commercio di Ragusa. Attualmente è componente della giunta della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, componente del comitato nazionale sindacale di Confagricoltura, consigliere del CdA della società di gestione dell’Aeroporto di Comiso, SOACO e componente della giunta esecutiva nazionale di Confagricoltura, con delega alle politiche del lavoro.

L'amministratore delegato Nico Torrisi. Nato a Catania il 18 novembre del 1971. Dottore commercialista, imprenditore in vari settori, tra cui quello alberghiero e quello farmaceutico, è presidente di Federalberghi Sicilia. Attualmente è consigliere per Unicredit SpA, amministratore unico della holding finanziaria Sogest srl e docente di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione all’Università San Raffaele di Roma.

Il bilancio 2018

Nel corso della seduta odierna, l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2018, che si è chiuso con con un utile di esercizio di 11,223 milioni di euro al netto delle imposte, con una crescita del 29 per cento rispetto all’anno precedente. L’EBITDA (margine operativo lordo) si attesta a 26,242 milioni di euro Il valore della produzione è di 78,492 milioni di euro.

Gli investimenti 2018

Nel corso del 2018, Sac Spa ha effettuato investimenti in autofinanziamento per 7.296.584 euro, così ripartiti: Piani di sviluppo: 418.253 euro Interventi terminal: 2.717.984 euro Interventi Infrastrutture di volo: 273.997 euro Interventi impianti e mezzi: 2.883.041 euro Interventi viabilità: 156.603 euro Interventi vari e di manutenzione straordinaria: 836.568 euro.

Il valore complessivo degli investimenti nel triennio 2016/2018 è pari a 23.035.987 milioni di euro, in autofinanziamento, così suddivisi. Piani di sviluppo: 885,443 euro Interventi terminal: 5.817,698 euro Interventi infrastrutture di volo: 600.406 euro Interventi impianti e mezzi: 6.011.135 euro Interventi viabilità (inclusa l’acquisizione dell’area ex campo sportivo): 7.960.720 euro Interventi vari e di manutenzione straordinaria: 1.748.112 euro.

Nuove infrastrutture

Terminal C (ex padiglione Norma, interamente ristrutturato e aperto nel luglio 2018 dopo anni di inattività). Nuovo sistema parcheggi con installazione Telepass. Aumento linee security e nuovi varchi per i controlli sicurezza. Aumento banchi Check in Installazione sistemi di building automation finalizzati a migliorare la videosorveglianza integrata al controllo accessi, il piano di efficientamento energetico e la piattaforma di rilevazione incendi. Varchi automatizzati al Terminal C 39 nuovi monitor elettronici da 86 pollici che agevolano i flussi di informazione all’utenza per il Terminal A. Porte automatiche anti reflusso per arrivi al Terminal A. Apertura McDonald’s, Focacceria San Francesco, Briciole Bio e duty free Heinemann.

Crescita passeggeri

Il triennio 2016-2018 ha fatto registrare una notevole crescita del numero dei passeggeri, che sono aumentati dai 7.914.117 del 2016 ai 9.933.318 del 2018 (+25,51%). Tra questi, i passeggeri nazionali sono passati dai 5.431.185 del 2016 ai 6.454.456 del 2018 (+ 18,84%) e quelli internazionali dai 2.470.596 del 2016 ai 3.449.695 del 2018 (+ 39,63%) Nell’ambito internazionale, i passeggeri di provenienza UE sono passati dai 2.312.380 del 2016 ai 3.179.070 del 2018 (+37,48%) e quelli di provenienza extra-UE sono passati dai 158.216 del 2016 ai 270.625 del 2018 (+71,05%)

Nuove rotte

Sono 26 in totale le nuove rotte attivate nel periodo 2016 - 2018, tra cui le richiestissime Mosca e Casablanca operative dal 2017 e Dubai e Marrakech, operative dal 2018. Le nuove rotte salgono a 30 se si considerano anche le nuove destinazioni del 2019, tra cui spicca Tel Aviv, operata da El Al. Il triennio ha poi visto l'aumento considerevole delle compagnie aeree (tra cui KLM, Flydubai, S7 Airlines, El Al) alcune delle quali assenti da Catania da tempo (ad esempio Air France)