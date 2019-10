Sac, presentazione della panchina Statio realizzata dagli studenti del Liceo artistico Emilio Greco

Domani, venerdì 11 ottobre, alle ore 11 presso l’area antistante il Terminal C, sarà svelata la panchina Statio, realizzata dagli studenti del Liceo artistico Emilio Greco di Catania, in collaborazione con l’Unesco. A renderlo noto è la Sac. Si tratta di una seduta in acciaio che celebra l’influsso arabo e normanno sulla cultura e sulla civiltà siciliana, che diventa meridiana segna tempo. Un’opera d’arte, fusione di stili che hanno permeato la cultura e le tradizioni della Sicilia, che ha partecipato alla Biennale di Venezia nel 2016 e sarà esposta a Dubai in occasione dell’Expo 2020. Alla cerimonia saranno presenti il direttore dell’Enac, Vincenzo Fusco, il presidente e l’amministratore delegato della SAC, Sandro Gambuzza e Nico Torrisi, il Preside dell’Emilio Greco, Prof. Antonio Alessandro Massimino, i docenti Anna Di Carlo, Marilisa Spironello, Mario Giunta e Stefania Di Vita, oltre a una rappresentanza di studenti del Liceo artistico.