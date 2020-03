"Saccheggiamo i supermercati", diffonde messaggio sulla chat: denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno denunciato un 35enne del posto per istigazione a delinquere. L’uomo è ritenuto essere l’autore di un post, divulgato all’interno di un gruppo creato sull’applicazione di messaggistica WhatsApp, nel quale fomentava gli utenti alla disobbedienza delle disposizioni emanate dalle Istituzioni e, nel contempo, promuoveva la realizzazione di reati contro il patrimonio soprattutto finalizzati al saccheggio di supermercati e rivendite di generi alimentari. In particolare, in ottemperanza a specifiche direttive del Prefetto, condivise dai vertici delle forze dell’ordine nell’ambito del coordinamento a livello provinciale, sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio degli obiettivi ritenuti sensibili, ed in particolare dei supermercati e degli esercizi commerciali destinati alla vendita di generi alimentari.

