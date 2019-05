Saitta (M5S): “Con il dottor Panvino la città di Catania è divenuta modello di lotta alle infiltrazioni mafiose”

Il deputato del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta, componente della commissione Giustizia alla Camera, si è soffermato sull’addio del capocentro della Dia di Catania Renato Panvino. Il dirigente, dal 2014 in servizio nella città etnea, è stato trasferito a Nuoro come vicario del questore.

“Non possiamo che ringraziare Renato Panvino per la sua abnegazione e per gli eccellenti risultati conseguiti. A lui, al gruppo di lavoro della Dia e a inquirenti di grande valore si devono le catture di latitanti eccellenti, la scoperta di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e nella pubblica amministrazione, nonché nel settore dei rifiuti e il sequestro di ingenti patrimoni mafiosi. Panvino ha reso Catania un modello di lotta alle tante infiltrazioni e da figlio di questa terra, purtroppo ancora martoriata dal cancro mafioso, non posso che ringraziarlo e fargli un in bocca al lupo per il suo futuro, certo che saprà dimostrare le sue doti di valente servitore dello Stato nel nuovo ruolo", ha affermato Saitta.