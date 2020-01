Partiti i saldi anche a Catania, spesa media per famiglia circa 200 euro

Come in tutta la Sicilia anche a Catania, oggi 2 gennaio, sono partiti i saldi che potrebbero muovere anche somme ingenti. La stima di spesa per singola famiglia oscilla tra i 200 e i 210 euro con una spesa pro capite di circa 105 - 110 euro nei settori abbigliamento, calzature e accessori. Le stime sono ricavate dal rapporto elaborato dall’Ufficio Studi di Confcommercio.

I commercianti quindi attendono buoni affari specie in considerazione delle giornate soleggiate che si sono registrate negli ultimi giorni. Attendono in particolare i saldi i commercianti dentro il tessuto cittadino che, spesso, a Catania subiscono la concorrenza dei tanti centri commerciali presenti in tutta la provincia.

Le regole, canoniche, dei saldi- come ricordato da Patrizia Di Dio di Confcommercio - prevedono che la possibilità di cambiare il capo dopo l'acquisto è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, se ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. La prova dei capi non è obbligatoria ma rimessa alla discrezionalità del negoziante; i negozianti devono accettare le carte di credito ed è obbligo del negoziante indicare inequivocabilmente il prezzo originario di vendita, lo sconto e il prezzo finale.