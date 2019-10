Salute e prevenzione, screening gratuiti al Centro Sicilia

Screening sanitari gratuiti tutti i weekend a partire dal prossimo 12 ottobre e fino al 3 novembre. È l'iniziativa promossa dal parco commerciale Centro Sicilia, in collaborazione con il Lions Club Distretto 108Yb Sicilia, che dà la possibilità ai clienti del Centro di effettuare dei test all'interno di un corner allestito nella struttura. Ogni fine settimana sarà caratterizzato da un preciso screening: sabato 12 e domenica 13 ottobre, ad esempio, è previsto quello per il diabete che - come tutti gli altri - verrà eseguito da medici volontari aderenti al Lions Club. Il progetto è stato presentato stamattina nella sede della direzione del Centro Sicilia alla presenza, tra gli altri, del governatore del Distretto 108Yb Sicilia, Angelo Collura, e del direttore del parco commerciale, Giuseppe Bella.

"È l'avvio di una proficua collaborazione che procederà anche nel 2020, nell'accordo che abbiamo sottoscritto è prevista, infatti, anche una convenzione con Lions che dal prossimo gennaio, ogni domenica, metterà a disposizione dei medici soci del Club service", ha detto il direttore Bella a margine della presentazione dell'iniziativa. "I parchi commerciali sono un luogo di grande aggregazione ed è giusto promuovere ogni tipo di attività utile a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ecco perché abbiamo scelto Centro Sicilia che ha subito sposato questo percorso che è rivolto esclusivamente ai clienti della struttura catanese, ma valutando di replicare il progetto in altre aree della Sicilia", ha commentato il governatore Collura. Oltre al diabete, sabato 19 e domenica 20 ottobre saranno effettuati i controlli della vista, il 26 e 27 ottobre sarà la volta del test per l' Alzheimer, mentre il weekend del 2 e 3 novembre sono programmati i controlli odontoiatrico.