Salvataggio in mare, la dimostrazione della Guardia costiera

In occasione dei festeggiamenti nazionali per il 154° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto ed il 30° Anniversario della Guardia Costiera, nata con la promulgazione del Decreto Interministeriale 08/06/1989, il Lungomare di Catania è stato scelto per una dimostrazione aeronavale a favore di tutta la cittadinanza.

L’esercitazione simulerà la richiesta di soccorso ricevuta dagli occupanti di una imbarcazione da diporto in procinto di affondare, che nella concitazione del momento cadranno in mare. Seguiranno le operazioni di soccorso delle persone in pericolo mediante il coinvolgimento delle diverse componenti aeronavali della Guardia Costiera: navi maggiori, unità minori, elicottero, rescue runner, aerosoccorritori marittimi e rescue swimmer.

Per una maggiore fruibilità dell’evento, l’attività, visibile ad occhio nudo a partire dalle ore 18.00 del 5 giugno 2019 dal lungomare antistante Piazza Nettuno, sarà illustrata da un pilota della Guardia Costiera che commenterà i dettagli operativi .