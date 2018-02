Scuola Deledda: "Salviamo il piccolo Matteo Giuffrida"

Sta girando sui social, un messaggio lanciato sul sito della "Deledda" di Catania per aiutare il piccolo Matteo Giuffrida, alunno della scuola primaria.

Si ricercano potenziali donatori di midollo osseo compatibili a quello del bambino. Il piccolo Matteo, malato di leucemia, si trova attualmente ricoverato al Policlinico di Catania e necessita di essere sottoposto al trapianto di midollo osseo entro un mese.

"I potenziali donatori devono recarsi in un centro Admo per eseguire gratuitamente un test di compatibilità che consiste in un semplice prelievo di sangue, necessario per la tipizzazione ed immissione nella banca dati - si legge nel messaggio della scuola - In seguito, i potenziali donatori (più saranno, più aumenterà la possibilità di trovare quello perfetto) risultati idonei saranno contattati per confermare la disponibilità alla donazione per consentire a Matteo di essere sottoposto a questo delicato intervento. I requisiti fisici richiesti ai donatori sono: età tra i 18 e i 35 anni; peso corporeo superiore ai 50 chilogrammi; non essere affetti da malattie croniche gravi o da patologie infettive. Per sottoporsi al prelievo non occorre ricetta medica. I prelievi possono essere eseguiti al Policlinico di Catania, previo appuntamento. La zia di Matteo ha messo a disposizione il suo numero di cellulare per qualsiasi chiarimento: 3891230590".