Salvini a Catania, domani visiterà la Geotrans degli Ercolano

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà a Catania il 14 agosto, e visiterà alle 15,30 la Geotrans srl, azienda confiscata alla mafia, presso la sede operativa che si trova al Blocco Giancata della Zona Industriale. Al termine ci sarà un punto con la stampa.

Il ministro si recherà poi al Comune di Catania dove incontrerà il sindaco Salvo Pogliese e la giunta municipale. e dove terrà insieme a loro una conferenza stampa.

Il provvedimento di confisca della Geotrans era stato disposto nel 2014 dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, ed eseguito da Dia e Ros. Era stato emessosu richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura, dopo due anni di indagini e a conclusione di una lunga e complessa serie di accertamenti patrimoniali scaturiti da una proposta dell'allora direttore della Dia, Arturo De Felice.

Il sequestro e la confisca riguardavano un gruppo di imprese riconducibili alla famiglia Ercolano, ritenuta ai vertici di Cosa nostra a Catania assieme al clan Santapaola, per un totale di 10 milioni di euro. Tra le società interessate dal provvedimento c'è la Geotrans Srl, che gli investigatori indicavano come "formalmente intestata a Ercolano Vincenzo e a sua sorella Ercolano Cosima Palma, ma riconducibile al padre, defunto, Ercolano Giuseppe", azienda che occupa un posto di rilievo nel settore degli autotrasporti su gomma e della logistica e che opera in tutta Italia.